اتحاد العاصمة يقتنص فوزًا قاتلًا أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

خطف اتحاد العاصمة الجزائري فوزًا قاتلًا أمام الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد 5 يوليو، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فرض اتحاد العاصمة ضغطًا هجوميًا مبكرًا منذ الدقائق الأولى، وكاد أحمد الخالدي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى مهدي سليمان.

ورد الزمالك سريعًا بمحاولة خطيرة عبر شيكو بانزا، بعدما سدد كرة تصدى لها حارس الفريق الجزائري، قبل أن يواصل أصحاب الأرض اعتمادهم على الكرات العرضية والضغط المستمر على دفاع الأبيض.

وسدد زكريا دراوي كرة قوية في الدقيقة 17 اصطدمت بدفاع الزمالك وتحولت إلى ركلة ركنية، بينما أشهر الحكم بطاقة صفراء لهيثم لوصيف لاعب اتحاد العاصمة بسبب الخشونة.

وحاول آدم كايد استغلال مهاراته الفردية لاختراق دفاع اتحاد العاصمة، في وقت واصل فيه الفريق الجزائري تهديد مرمى الزمالك بتسديدات متكررة، أبرزها محاولة إسلام ميريلي التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 22.

واستمرت المحاولات الهجومية من الجانبين خلال الشوط الأول، لكن دون نجاح في هز الشباك، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ودخل الزمالك الشوط الثاني بصورة أفضل، وكاد شيكو بانزا أن يمنح التقدم للفريق بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية مرت أمام عدي الدباغ.

وشهدت الدقيقة 53 أخطر فرص الزمالك، بعدما راوغ شيكو بانزا حارس اتحاد العاصمة وسدد الكرة باتجاه المرمى، قبل أن ينجح الدفاع الجزائري في إبعادها من على خط المرمى.

وتألق مهدي سليمان في التصدي لمحاولة خطيرة من أحمد الخالدي، قبل أن يلغي الحكم هدفًا سجله عدي الدباغ في الدقيقة 68 بسبب وجود خطأ على شيكو بانزا.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بالبرازيلي خوان بيزيرا بدلًا من آدم كايد في الدقيقة 74، وحصل جونيور تشي مالون مدافع اتحاد العاصمة على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد اللاعب البرازيلي.

وفي الدقيقة 86 شارك أحمد ربيع وأحمد شريف بدلًا من عدي الدباغ وأحمد فتوح، وواصل مهدي سليمان إنقاذ مرمى الزمالك من أكثر من فرصة خطيرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة سيناريو دراميًا، بعدما سجل خوان بيزيرا هدفًا للزمالك من انفراد كامل بالمرمى، قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويلغي الهدف، ويحتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بسبب لمسة يد على حسام عبد المجيد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمود بنتايج خلال اللقطة نفسها، قبل أن ينجح أحمد الخالدي في تسجيل ركلة الجزاء خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مانحًا الفريق الجزائري فوزًا ثمينًا قبل لقاء العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، لحسم هوية بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.