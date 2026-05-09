لفتة إنسانية من لاعبي الزمالك تجاه محمد شحاتة في نهائي الكونفدرالية



حرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني على دعم محمد شحاتة قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما تقرر منحه شارة قيادة الفريق خلال ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وجاءت الخطوة تقديراً للظروف الصعبة التي يعيشها لاعب وسط الزمالك بعد وفاة والده خلال الساعات الماضية، وعدم تمكنه من العودة إلى القاهرة بسبب ارتباط الفريق بخوض المباراة النهائية في الجزائر.



وظهر محمد شحاتة مرتدياً شارة قيادة الزمالك خلال المباراة التي أقيمت على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بعدما اتفق لاعبو الفريق على منحه الشارة كرسالة دعم خاصة لزميلهم خلال هذه الفترة الصعبة.



وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على مساندة اللاعب نفسياً قبل المباراة، خاصة مع أهمية المواجهة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي البطولة القارية.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.