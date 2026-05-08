رسالة مؤثرة من حسام البدري بعد هجوم جماهير الأهلي ضده

خرج حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي ومدرب أهلي طرابلس الليبي الحالي، برسالة مطولة إلى جماهير القلعة الحمراء، رد خلالها على الهتافات التي تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أن علاقته بالنادي وجماهيره أكبر من أي خلاف أو انتقادات.

وجاءت رسالة البدري بعد الهتافات العدائية التي وجهتها جماهير الأهلي ضده خلال مباراة إنبي الأخيرة بالدوري المصري، عقب انتشار أنباء قوية تربطه بالعودة لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب.

وكشف حسام البدري، خلال ظهوره في برنامج «مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، أنه بدأ رحلته داخل الأهلي منذ سن العاشرة، مؤكدًا أن النادي يمثل جزءًا أساسيًا من حياته، وأنه قضى داخله وقتًا يفوق ما قضاه مع أسرته.

وشدد البدري على أنه حقق مع الأهلي نحو 32 بطولة في مختلف المناصب التي شغلها داخل النادي، سواء كلاعب أو مدرب مساعد مع البرتغالي مانويل جوزيه، وصولًا إلى منصب المدير الفني للفريق الأول.

وأكد مدرب الأهلي الأسبق أن جماهير النادي ستظل تمثل له الدافع الأكبر طوال الوقت، موضحًا أن مشاعره تجاه الأهلي لم ولن تتغير مهما حدث.

وأكد حسام البدري أنه تلقى في وقت سابق عرضًا لتدريب النادي المصري البورسعيدي، لكنه رفض الفكرة بسبب ارتباط اسم النادي بأحداث شهداء الأهلي، كما أوضح أنه رفض أيضًا تدريب الزمالك احترامًا لتاريخه الطويل داخل القلعة الحمراء وعلاقته بجماهير الأهلي.

وتحدث البدري عن تجربته السابقة مع بيراميدز، مؤكدًا أنه وافق على العمل هناك بعد رحيله رسميًا عن الأهلي، لكنه قرر مغادرة النادي سريعًا بعدما شعر بحالة غضب بين جماهير الأهلي بسبب وجوده في هذا المنصب، مشددًا على أنه لم يعمل يومًا ضد مصلحة النادي الأحمر.

وأضاف المدير الفني الحالي لأهلي طرابلس أنه سيظل دائمًا مشجعًا للأهلي وابنًا للنادي مهما اختلفت الظروف، مؤكدًا أن مصلحة القلعة الحمراء كانت بالنسبة له فوق أي اعتبارات أخرى.