مدرب اتحاد العاصمة: لقب الكونفدرالية يحسم في القاهرة

أكد لامين نداي المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري أن حسم لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك لن يتوقف على مباراة الذهاب، مشددًا على أن تحديد البطل سيكون في مواجهة الإياب بالقاهرة بعد انتهاء المباراتين.

وأوضح نداي، في حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن فريقه يعيش أجواء مستقرة خلال فترة التحضير للنهائي، في ظل المعسكر المقام داخل مركز إعداد المنتخبات الوطنية بالجزائر، وهو ما منح اللاعبين حالة من التركيز قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد مدرب اتحاد العاصمة على أن الحديث عن حسم اللقب من المباراة الأولى أمر غير صحيح، مؤكدًا أن النهائي يُلعب على مباراتين، وأن الفريق يسعى للظهور بشكل قوي في الجزائر قبل استكمال المهمة خلال لقاء العودة في القاهرة.

وأبدى لامين نداي احترامه الكامل لنادي الزمالك، واصفًا الفريق المصري بأنه من أعرق أندية القارة الأفريقية ويمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية، إلى جانب قدرته على تحقيق نتائج قوية خارج ملعبه.

وأشار مدرب اتحاد العاصمة إلى أن الوصول إلى النهائي منح اللاعبين دوافع كبيرة قبل المواجهة، موضحًا أن الجهاز الفني يعمل على توجيه حماس اللاعبين بالشكل المناسب من أجل الحفاظ على التركيز داخل الملعب.

وأكد نداي أن الزمالك يعيش فترة جيدة على المستويين المحلي والقاري، موضحًا أن الفريق المصري يمتلك شخصية قوية في المباريات الكبرى ويجيد التعامل مع المواجهات خارج أرضه.

وتحدث المدير الفني لاتحاد العاصمة عن دور جماهير الفريق في المباراة، مؤكدًا ثقته في حضورها بكثافة خلال مواجهة الذهاب أمام الزمالك، من أجل دعم اللاعبين ومساندتهم طوال اللقاء في النهائي الأفريقي.