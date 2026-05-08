معتمد جمال: نسعى لإسعاد جماهير الزمالك بلقبي الدوري والكونفدرالية

أكد معتمد جمال المدير الفني للزمالك أن فريقه يسعى لإنهاء الموسم بحصد لقبي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددًا على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي البطولة القارية.

وكشف معتمد جمال، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن الزمالك بدأ الاستعداد للمباراة فور الوصول إلى الجزائر يوم الأربعاء، رغم حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبون بعد مواجهة سموحة الأخيرة في الدوري المصري.

وأوضح مدرب الزمالك أن الجهاز الفني أغلق ملف الدوري بشكل كامل خلال الفترة الحالية من أجل التركيز على مواجهة اتحاد العاصمة، مؤكدًا أن مباراة الذهاب تمثل خطوة مهمة قبل لقاء العودة في القاهرة.

وأشار معتمد جمال إلى أن لاعبي الزمالك يمتلكون دوافع كبيرة قبل النهائي، خاصة في ظل وجود عناصر سبق لها التتويج بلقب الكونفدرالية عام 2024 أمام نهضة بركان، إلى جانب لاعبين جدد يسعون لحصد أول بطولة أفريقية بقميص النادي.

وأكد المدير الفني للزمالك أن اتحاد العاصمة يملك عناصر مميزة ويحظى بدعم جماهيري كبير، موضحًا أن الجهاز الفني تابع الفريق الجزائري بشكل جيد قبل النهائي.

وتحدث معتمد جمال عن أهمية الجانب الذهني في المباريات النهائية، موضحًا أن الفريق الأكثر تركيزًا داخل الملعب سيكون الأقرب لتحقيق هدفه، لذلك حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا قبل المباراة.

وطالب مدرب الزمالك لاعبيه بعدم التفكير في مباريات الدوري المصري خلال الفترة الحالية، والتركيز فقط على مواجهة اتحاد العاصمة، من أجل تحقيق نتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل لقاء العودة.

وأكد معتمد جمال تمنياته بخروج مباراتي النهائي بصورة رياضية تليق بالكرة العربية، مشيرًا إلى أن مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي شهدت احترامًا متبادلًا بين الناديين والجماهير.

ووجه المدير الفني للزمالك رسالة إلى جماهير الفريق، أعرب خلالها عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الجمهور داخل مصر وخارجها، متمنيًا نجاح اللاعبين في إسعاد الجماهير بحصد لقبي الدوري المصري والكونفدرالية هذا الموسم.