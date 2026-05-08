قائد الزمالك: نسعى للجمع بين الدوري والكونفيدرالية

أكد عمر جابر قائد الزمالك أن الفريق يخوض المرحلة الحالية من الموسم بتركيز كبير، في ظل المنافسة على لقبي الدوري المصري وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، قبل مواجهة اتحاد الجزائر في ذهاب النهائي القاري.

وكشف عمر جابر، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن لاعبي الزمالك يدخلون المباراة بطموحات كبيرة ورغبة في إضافة لقب جديد إلى سجل النادي القاري، مشددًا على أن الفريق يسعى للعودة بنتيجة إيجابية من الجزائر.

وأوضح قائد الزمالك أن الجيل الحالي يمتلك خبرات أفريقية جيدة بعدما سبق له التتويج بلقبي الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي قبل موسمين، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يعملون بروح جماعية لتحقيق الهدف المشترك.

وأشار جابر إلى أن الفريق يعيش حالة تركيز كبيرة قبل المباراة، خاصة مع استمرار المنافسة أيضًا على لقب الدوري المصري، موضحًا أنه يتطلع للتتويج بلقب الكونفيدرالية للمرة الثانية في مسيرته.

وشدد لاعب الزمالك على قوة اتحاد الجزائر، مؤكدًا أن الفريق الجزائري لم يصل إلى النهائي بالصدفة، في ظل امتلاكه عناصر صاحبة خبرة وجماهيرية كبيرة، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الزمالك يطمح لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب.

وتحدث عمر جابر عن دوره داخل الفريق باعتباره أحد قادة المجموعة، موضحًا أنه يسعى باستمرار لنقل خبراته للاعبين، إلى جانب اللاعبين الكبار مثل محمود حمدي «الونش» وعبدالله السعيد وأحمد فتوح، مع التركيز على أهمية التفاصيل الصغيرة في المباريات الكبرى.

ووجه قائد الزمالك رسالة إلى جماهير النادي، مؤكدًا أن دعمهم يمثل دافعًا مهمًا للفريق خلال المباريات المتبقية هذا الموسم، سواء في الدوري المصري أو البطولة القارية.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد الجزائر مساء السبت على ملعب «5 يوليو 1962» في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك إلى نقطة واحدة فقط أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري من أجل حسم لقب البطولة للمرة الخامسة عشرة في تاريخه والأولى منذ 3 أعوام.