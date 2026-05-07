الكشف عن مدة غياب إمام عاشور مع الأهلي

تلقى الأهلي المصري دفعة معنوية بشأن إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق، بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن تعرضه لكدمة بسيطة في الركبة خلال مشاركته أمام إنبي في الدوري المصري.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري، وسجل أهداف اللقاء حسين الشحات وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن إمام عاشور تعرض لكدمة قوية في الركبة أثناء المباراة، قبل أن يكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مدة غياب اللاعب.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، أن إصابة إمام عاشور ليست مقلقة، موضحًا أن اللاعب يحتاج لفترة تتراوح بين 5 و6 أيام فقط من أجل التعافي والعودة بشكل طبيعي.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي موقف إمام عاشور من العودة للتدريبات خلال الأيام المقبلة، قبل مواجهة المصري البورسعيدي في ختام منافسات الدوري المصري يوم 20 مايو الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة، خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة.