حالة وفاة تضع لاعب الزمالك أمام قرار صعب قبل النهائي الأفريقي

فرضت وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك حالة من الحزن داخل بعثة الفريق المتواجدة حاليًا في الجزائر، قبل أيام قليلة من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلنت أسرة محمد شحاتة خبر الوفاة خلال الساعات الماضية، بعدما نشر شقيق اللاعب رسالة مقتضبة عبر حسابه على «إنستغرام» قال فيها: «أبويا في ذمة الله»، لتنهال بعدها رسائل الدعم والمواساة على لاعب وسط الزمالك.

ووصل خبر الوفاة إلى محمد شحاتة أثناء تواجده مع بعثة الزمالك في الجزائر، حيث يستعد الفريق لخوض المباراة النهائية القارية أمام اتحاد العاصمة يوم السبت المقبل.

وكشفت مصادر داخل الزمالك، أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لم يحسم حتى الآن موقف اللاعب من الاستمرار مع البعثة أو العودة إلى مصر لحضور مراسم جنازة والده.

ومن المنتظر إقامة مراسم تشييع الجثمان في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، وسط حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من المقربين.

ويواصل الزمالك استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، حيث يخوض الفريق مرانه مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، ضمن برنامج الإعداد لمباراة الذهاب في نهائي الكونفدرالية.

واكتفى الفريق أمس بأداء تدريبات استشفائية داخل صالة الألعاب الرياضية عقب وصول البعثة إلى الجزائر، استعدادًا للمواجهة القارية المقبلة أمام الفريق الجزائري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم السبت المقبل على ملعب 5 يوليو في الجزائر.