بيزيرا يرافق بعثة الزمالك إلى الجزائر رغم الإصابة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مطار القاهرة متجهة إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب «5 يوليو 1962»، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن البعثة يترأسها المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وضمت البعثة 25 لاعبًا، هم: محمد عواد، ومهدي سليمان، ومحمود الشناوي، في حراسة المرمى، إلى جانب محمود بنتايج، وأحمد فتوح، ومحمود حمدي «الونش»، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، والسيد أسامة، ومحمد إبراهيم، وعمر جابر، ومحمد شحاتة، وأحمد ربيع، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، ومحمد السيد، ويوسف وائل «فرنسي»، وعبد الله السعيد، وآدم كايد، وأحمد شريف، وشيكو بانزا، وخوان بيزيرا، وناصر منسي، وعدي الدباغ، وسيف الجزيري.

وشهدت القائمة تواجد البرازيلي خوان بيزيرا، رغم معاناته من آلام في الحوض، وغموض موقفه من اللحاق بالمباراة.