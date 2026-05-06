رونالدو يعزز أسطول سياراته بلمسة جديدة



عاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لإشعال الأضواء خارج المستطيل الأخضر، لكن هذه المرة ليس بهدفٍ جديد أو رقم قياسي، بل بصفقة استثنائية تعكس عالم الرفاهية الذي يعيشه نجم النصر.



ورونالدو، الذي لا يكتفي بتحطيم الشباك، قرر أن يضيف لمسة جديدة إلى أسطورته، بضم واحدة من أندر وأغلى السيارات في العالم إلى مرآبه الفاخر، والسيارة ليست مجرد وسيلة نقل، بل قطعة فنية متحركة صنعت خصيصاً له، وتحمل بصمته وألوان ناديه.



والحديث هنا عن نسخة معدلة ونادرة من مرسيدس – إيه إم جي جي 63 كابروليت، ولا يوجد منها سوى 20 نسخة فقط على مستوى العالم، وجرى تصميمها بعناية لتناسب ذوق «الدون». والسيارة مكشوفة بسقف قماشي، وهو أمر نادر في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع تفاصيل هندسية جريئة تمنحها حضوراً استثنائياً على الطريق.



ولكن ما يجعلها أكثر إثارة هو هويتها الخاصة، حيث الطلاء باللونين الأصفر والأزرق، تكريماً لنادي النصر، ولمسات شخصية تحمل توقيع «سي أر 7» على عتبات الأبواب، لأنها ليست مجرد سيارة، بل بيان ولاء، ورسالة فخامة في آنٍ واحد.



وتبلغ قيمة هذه التحفة نحو 1.32 مليون دولار، وهو رقم يبدو منسجماً مع إمبراطورية مالية ضخمة بناها رونالدو عبر مسيرته مع أندية كبرى مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، إضافة إلى عقده القياسي مع النصر وعلامته التجارية العالمية.



وتنضم السيارة الجديدة إلى أسطول مذهل يضم أسماء لامعة من السيارات مثل بوغاتي وفيراري ولامبورغيني، ولكنها تختلف عن الجميع، لأن هذه المرة، الفخامة تحمل ألوان الشغف، في الوقت الذي يواصل فيه رونالدو كتابة تاريخه داخل الملعب.