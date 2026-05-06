إصابة إمام عاشور تقلق الأهلي

أثارت إصابة إمام عاشور حالة من القلق داخل الأهلي، بعدما تعرض اللاعب لكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة الفريق أمام إنبي ضمن منافسات الدوري المصري.

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، موضحًا أن إمام عاشور تعرض لكدمة شديدة في الركبة أثناء المباراة.

أشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد اليوم الأربعاء، من أجل تحديد حجم الإصابة بشكل دقيق والاطمئنان على حالته الطبية قبل حسم موقفه من المشاركة خلال الفترة المقبلة.

حسم الأهلي المباراة لصالحه بالفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، في لقاء شهد تألق الثلاثي حسين الشحات وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، بعدما تناوبوا على تسجيل أهداف الفريق.

جاءت إصابة إمام عاشور لتفرض حالة ترقب داخل الجهاز الفني للأهلي ومنتخب مصر، انتظارًا لنتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد مدة غيابه وإمكانية لحاقه بالمباريات المقبلة.