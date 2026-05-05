نجاة طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة من حادث سير

تعرض طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وسموحة، والمقررة إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، لحادث سير أثناء توجهه إلى استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية. وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحادث طال السيارة التي كانت تقل حكم الساحة محمد الغازي، إلى جانب الحكم محمد الشناوي والمساعد الأول يوسف البساطي.



وأكدت التقارير أن جميع أفراد الطاقم التحكيمي بخير ولم يتعرضوا لأي إصابات، فيما اقتصرت الأضرار على السيارة، قبل أن يتم توفير وسيلة نقل بديلة لاستكمال الرحلة إلى ملعب المباراة بشكل طبيعي.



وتأتي هذه الواقعة قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة بين الزمالك وسموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء باحثاً عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارته لجدول الترتيب في ظل اشتداد المنافسة على اللقب، بينما يسعى سموحة للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في المسابقة.



وتكتسب المباراة أهمية خاصة في سباق الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 31 نقطة.