تريزيجيه لاعب الأهلي يغيب عن مواجهة إنبي بسبب الإصابة

أعلن الأهلي حامل اللقب غياب الجناح محمود حسن «تريزيجيه» عن مواجهة إنبي غدا الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بداعي الإصابة. وشارك تريزيجيه في فوز الأهلي 3-صفر على الزمالك الجمعة، وغادر قرب النهاية بعدما تعرض لإصابة أثناء لعبة مشتركة مع المدافع محمد إسماعيل.
وقال الأهلي في بيان: محمود حسن تريزيجيه يغيب عن مباراة الأهلي وإنبي التي تقام غداً في بطولة الدوري الممتاز، بعد تعرضه لجرح قطعي أعلى الركبة اليسرى، مما استلزم القيام بخياطة خمس غرز.
وأضاف الأهلي أن الثنائي ياسر إبراهيم ويوسف بلعمري عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من إصابات أبعدتهما عن المشاركة في الفترة الماضية.
وسجل تريزيجيه «31 عاما» 16 هدفا في 31 مباراة بمختلف المسابقات مع الأهلي في الموسم الحالي. ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 47 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر وبيراميدز.