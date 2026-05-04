تريزيجيه لاعب الأهلي يغيب عن مواجهة إنبي بسبب الإصابة

أعلن الأهلي حامل ‌اللقب ​غياب الجناح محمود حسن «تريزيجيه» عن مواجهة إنبي غدا الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بداعي ⁠الإصابة. وشارك تريزيجيه في فوز الأهلي 3-صفر على الزمالك الجمعة، وغادر قرب النهاية ‌بعدما تعرض لإصابة أثناء لعبة مشتركة مع المدافع محمد إسماعيل.



وقال ‌الأهلي في بيان: محمود حسن تريزيجيه ‌يغيب عن مباراة الأهلي وإنبي ‌التي تقام ‌غداً في بطولة الدوري الممتاز، بعد ​تعرضه لجرح قطعي ‌أعلى ​الركبة اليسرى، مما استلزم ⁠القيام بخياطة خمس غرز.



وأضاف الأهلي أن الثنائي ياسر ​إبراهيم ⁠ويوسف ⁠بلعمري عادا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافي من إصابات ⁠أبعدتهما عن المشاركة في الفترة الماضية.



وسجل تريزيجيه «31 عاما» 16 هدفا في 31 مباراة بمختلف المسابقات مع الأهلي في الموسم الحالي. ويحتل ‌الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد ​47 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر وبيراميدز.