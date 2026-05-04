نهاية رحلة توروب.. موعد الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد

يقترب الأهلي المصري من إغلاق ملف مدربه الحالي ييس توروب، مع تحديد يوم 15 مايو الجاري موعدًا للإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد، عقب ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستقرت إدارة الأهلي على إنهاء مشوار المدرب الدنماركي توروب بنهاية الموسم الجاري، بعد سلسلة من النتائج التي لم ترتقِ لطموحات النادي الأحمر، أبرزها الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، إلى جانب تراجع فرص المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وحسمت إدارة الأهلي بالفعل هوية المدرب الجديد، على أن يتم الإعلان عنه عقب مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، في خطوة تهدف إلى إنهاء الموسم الحالي بهدوء قبل بدء مرحلة فنية جديدة.

وكشفت تفاصيل التعاقد أن الأهلي يملك حق فسخ عقد توروب عقب المباراة الأخيرة من الموسم الجاري، وفقًا لبنود الاتفاق، مع منحه راتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي، ما يمهد لرحيل سلس دون أزمات قانونية.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مكثفة داخل الأهلي، حيث عقد سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، جلسات مع ياسين منصور، نائب رئيس النادي، لدراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، قبل الاستقرار على الاسم النهائي.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، خلف الزمالك وبيراميدز، اللذين يتقاسمان الصدارة برصيد 50 نقطة لكل منهما، وهو ما عزز من قناعة الإدارة بضرورة التغيير.

ويمثل قرار الإعلان المؤجل حتى منتصف مايو خطوة مدروسة، تمنح الإدارة الوقت الكافي لترتيب المرحلة المقبلة، وتقديم المدرب الجديد في توقيت مناسب لبداية التحضيرات للموسم الجديد.