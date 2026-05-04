استقالة إدارة الوداد.. خطوة مفاجئة وسط سباق الدوري

قرر مجلس إدارة الوداد الرياضي التقدم باستقالته، رغم استمرار الفريق في المنافسة على لقب الدوري المغربي، وذلك على خلفية تراجع نتائجه محليًا وقاريًا خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن النادي، في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة قرر تقديم استقالته، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار تحمل المسؤولية أمام الجماهير، والحرص على مصلحة النادي خلال المرحلة المقبلة.

ويترأس النادي حاليًا هشام آيت منا، الذي تولى المهمة خلفًا لسعيد الناصيري، في وقت يمر فيه الفريق بفترة تراجع على مستوى النتائج، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 31 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر.

وودع الفريق منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي، عقب خسارته أمام أولمبيك آسفي، وهو ما زاد من الضغوط داخل النادي قبل إعلان قرار الاستقالة.

وأوضح البيان أن الاستقالة ستُعرض خلال الجمعية العمومية العادية المقبلة، تمهيدًا لفتح باب الترشح لاختيار مجلس إدارة جديد مع بداية الموسم الرياضي 2026-2027.

كما حدد النادي جدولًا زمنيًا للإجراءات المقبلة، حيث تقرر فتح باب العضوية خلال الفترة من 5 مايو حتى 5 يونيو 2026، على أن يتم استقبال طلبات الترشح لرئاسة النادي من 5 يونيو حتى 20 من الشهر نفسه، استعدادًا لعقد الجمعية العمومية العادية والانتخابية.

وأكد النادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم عملية انتقال الإدارة، مع الحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التي يواجهها على المستويين المحلي والقاري.