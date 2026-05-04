الإمارات ضمن المستوى الثاني في قرعة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، تفاصيل مراسم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة في 9 مايو/أيار الجاري بمدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 24 منتخبًا، من بينها منتخب الإمارات، الذي جاء في المستوى الثاني.

وتُقام مراسم القرعة في قصر سلوى التاريخي بحي الطريف، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويخوض منتخب الإمارات البطولة ضمن منتخبات المستوى الثاني إلى جانب منتخبات قطر والعراق والأردن وعُمان وسوريا، وفقًا للتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأول من أبريل، ما يعزز حظوظه في خوض منافسات متوازنة في دور المجموعات.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، يتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات، بواقع ستة منتخبات في كل مستوى، قبل سحبها إلى ست مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات.

ويضم المستوى الأول منتخبات السعودية «المستضيف»، واليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وأوزبكستان.

فيما يضم المستوى الثالث منتخبات البحرين وتايلاند والصين وفلسطين وفيتنام وطاجيكستان.

أما المستوى الرابع فيضم منتخبات قرغيزستان وكوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت وسنغافورة، إضافة إلى الفائز من مواجهة لبنان واليمن، المقررة في 4 يونيو/حزيران 2026، لتحديد المقعد الأخير.

وستشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا، تم تأكيد تأهل 23 منها بعد تصفيات امتدت ثلاث سنوات، واختُتمت في مارس/آذار الماضي، بينما يبقى مقعد واحد قيد الحسم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 7 يناير/كانون الثاني 2027 على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، الذي يتسع لنحو 72 ألف متفرج، ضمن ثمانية ملاعب موزعة على مدن الرياض وجدة والخبر.