القادسية يُسقط النصر ويُشعل المنافسة على اللقب

أشعل القادسية المنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما أسقط ضيفه النصر المتصدر 3-1 اليوم في ختام المرحلة الحادية والثلاثين. وتقلّص الفارق بين النصر وملاحقه الهلال الفائز على الحزم 3-0 السبت، إلى خمس نقاط، مع مباراة مؤجلة لـ «الزعيم» قبل 3 مراحل من الختام.



وتبقّى للنصر الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 في 16 الشهر الجاري، ثلاث مباريات في الدوري، يلعب اثنين منها قبل استحقاقه القاري، أمام مضيفه الشباب وضيفه الهلال، قبل لقاء ضمك في المرحلة الأخيرة في 21 مايو. في المقابل، يلعب الهلال ثلاث مباريات إلى جانب لقائه مع النصر، ستكون بمواجهة مضيفيه الخليج والفيحاء وضيفه نيوم.



في الدمام، تأخّر النصر بهدف محمد أبو الشامات «ق24»، لكنه عاد بهدف التعادل من البرتغالي جواو فيليكس «ق39». وفي الشوط الثاني، تلقى الضيوف هدفاً ثانياً من مصعب الجوير «ق55» قبل أن يؤكد المكسيك جوليان كينونيس فوز أصحاب الأرض «ق78».



وسحق الأهلي بطل آسيا للموسم الثاني توالياً، ضيفه الأخدود المنقوص عددياً بأربعة أهداف نظيفة. وتناوب على تسجيل الرباعية كل من الفرنسي فالنتين أتانغانا «ق26» والعاجي فرانك كيسييه «ق36 و43» وفراس البريكان «ق72». ولعب الأخدود بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد حسين الزبداني ببطاقة حمراء مباشرة «ق45».



ورفع الأهلي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز السابع عشر. كما حقق التعاون فوزاً كاسحاً على مضيفه الشباب 5-1، سجل للضيوف محمد الكويكبي «ق31»، والكولومبي روجر مارتينيس «ق35 و53» والفرنسي أنغيلو فولغيني «ق49» ومحمد الشويرخ بالخطأ في مرمى فريقه «ق73»، بينما سجل للشباب المغربي عبدالرزاق حمدالله «ق23». وارتفع رصيد التعاون إلى 52 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.