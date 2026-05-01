التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك في ديربي القاهرة

كشف التشكيل المتوقع لمواجهة الزمالك والأهلي عن مواجهة قوية في ديربي القاهرة، التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويحتاج إلى ست نقاط فقط من مبارياته المتبقية لحسم اللقب، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل انطلاق القمة.

ومن المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال على تشكيل هجومي، يضم عدي الدباغ وناصر منسي وخوان بيزيرا في الخط الأمامي، مع وجود عبدالله السعيد وأحمد فتوح في وسط الملعب.

في المقابل، يخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ولا يملك خيارًا سوى الفوز للحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، وسط رغبة في استغلال قوة عناصره الهجومية.

ويُتوقع أن يدفع المدرب ييس توروب بتشكيل يضم طاهر محمد طاهر في خط الهجوم، مع وجود الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور خلفه، إلى جانب أليو ديانج ومروان عطية في وسط الملعب.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى:

مهدي سليمان

خط الدفاع:

محمود بنتايج – محمود الونش –– حسام عبد المجيد –– محمد إسماعيل

خط الوسط:

محمد شحاتة – عبدالله السعيد – أحمد فتوح

خط الهجوم:

عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير

خط الدفاع:

أحمد رمضان بيكهام – هادي رياض – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط:

أليو ديانج – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – إمام عاشور

خط الهجوم:

طاهر محمد طاهر