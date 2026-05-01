اشتباكات عنيفة تعكر «كلاسيكو» المغرب (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جماهير الجيش الملكي والرجاء الرياضي، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات «كلاسيكو» البطولة الاحترافية المغربية، في أحداث مؤسفة طغت على أجواء اللقاء.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز الجيش الملكي بنتيجة 2-1، توترًا كبيرًا في المدرجات، حيث تصاعدت حدة الاستفزازات المتبادلة بين الجماهير، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب مع انطلاقة الشوط الثاني، وسط احتكاكات مباشرة وأجواء مشحونة.

وتدخلت القوات الأمنية بشكل سريع وحازم، حيث عملت على الفصل بين أنصار الفريقين واحتواء الموقف، ما ساهم في الحد من تفاقم الاشتباكات ومنع امتدادها إلى نطاق أوسع داخل الملعب.

وأسفرت الأحداث عن خسائر مادية ملحوظة في مرافق الملعب، إلى جانب اقتحام بعض العناصر المنفلتة لمنصة الصحفيين، الأمر الذي أربك التغطية الإعلامية وأثار حالة من الفوضى داخل محيط العمل الصحفي.

وتأتي هذه الوقائع في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل الملاعب المغربية، وتعزيز الرقابة والتنظيم، لضمان سلامة الجماهير والحفاظ على صورة المنافسات الكروية في البلاد.