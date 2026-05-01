قمة محتملة تجمع الأهلي وبرشلونة

أكدت تقارير صحفية، أن الأهلي المصري في دائرة المرشحين لمواجهة برشلونة، ضمن تحضيرات الأخير للموسم الجديد، في مباراة قد تُقام ضمن منافسات كأس خوان جامبر.

وتُعد بطولة كأس خوان جامبر الحدث الودي السنوي الذي ينظمه برشلونة تكريمًا لمؤسس النادي خوان جامبر، حيث يحرص الفريق الكتالوني على خوض مباراة كبيرة أمام أحد الأندية العالمية في إطار استعداداته للموسم.

وكشفت تقارير نقلها موقع «أفريكا سوكر» أن إدارة برشلونة أبدت اقتناعها بخطة إعداد الفريق، التي تتضمن معسكرات تدريبية ومباريات ودية قوية، ضمن برنامج التحضير للموسم المقبل.

وأشارت إلى أن أياكس يتصدر قائمة المرشحين لمواجهة برشلونة في النسخة المقبلة من البطولة، إلا أن تعثر المفاوضات قد يفتح الباب أمام خيارات بديلة، يأتي في مقدمتها الأهلي، إلى جانب لايبزيغ.

ويمثل ظهور الأهلي في هذا الحدث فرصة مميزة لتعزيز حضوره على الساحة العالمية، خاصة أنه يُعد أحد أكثر الأندية تتويجًا في القارة الأفريقية، كما أن مواجهة برشلونة ستكون اختبارًا قويًا أمام أحد أكبر أندية أوروبا.