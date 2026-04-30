طبيب عظام يدير ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك

سارة عبدالباقي

يقود الحكم الألماني ماتياس يولنبيك المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ديربي القاهرة، غداً الجمعة. وأعلن الإعلامي أحمد شوبير هوية حكم اللقاء، مؤكداً أن المباراة سيديرها الحكم الألماني صاحب الـ39 عاماً، والذي يجمع بين عمله داخل المستطيل الأخضر ومهنته الأساسية كطبيب عظام.



ويتمتع يولنبيك بلياقة بدنية عالية وخبرة في إدارة المباريات، إلى جانب شخصية قوية تساعده على التعامل مع الضغوط الجماهيرية. ويعرف الحكم الألماني بمواقفه الإنسانية، بعدما كان من أوائل الحكام في الدوري الألماني الذين أوقفوا مباراة لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين الصائمين للإفطار.



ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي في التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بتوقيت الإمارات، في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري. ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.