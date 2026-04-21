أرقام الوحدة تعكس جاهزيته لنهائي الكأس

تأهل فريق الوحدة إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد مشوار مميز اتسم بالثبات والنتائج الإيجابية منذ الدور ثمن النهائي وحتى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع فريق العين في قمة مرتقبة تقام في الأول من مايو المقبل على ستاد محمد بن زايد، في مواجهة يسعى خلالها الوحدة للتتويج باللقب وتعزيز حضوره في سجل البطولة.

وافتتح الوحدة مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 أمام عجمان في ذهاب الدور ثمن النهائي، قبل أن ينجح في حسم مباراة الإياب لصالحه بنتيجة 4-2، ليصعد إلى الدور ربع النهائي متفوقًا بمجموع المباراتين 5-3.

وفي الدور ربع النهائي، تعادل الفريق مع خورفكان بنتيجة 2-2 في لقاء الذهاب، ثم حقق الفوز في الإياب بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد التفوق إجمالًا بنتيجة 4-3.

وفي الدور نصف النهائي، حقق الوحدة فوزًا كبيرًا على الجزيرة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، ورغم خسارته إيابًا بهدف دون رد، فإنه انتزع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بمجموع المباراتين 3-1.

ووفقًا للتقرير الصادر اليوم عن رابطة المحترفين الإماراتية، خاض الوحدة 6 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وتلقى خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف، ليؤكد الفريق جاهزيته لخوض النهائي المرتقب.

ويطمح الوحدة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في المباراة النهائية المرتقبة أمام العين، سعيًا للتتويج باللقب، في مواجهة تعكس قوة المنافسة في البطولة.