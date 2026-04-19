الأهلي السعودي في اختبار حاسم أمام فيسيل كوبي لحجز بطاقة نهائي النخبة الآسيوية

يطمح الأهلي السعودي، حامل اللقب، في التأهل للمباراة النهائي عندما يتواجه مع فيسيل كوبي الياباني، مساء غد الاثنين، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وتقام المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي شباب الأهلي مع ماتشيدا زيلفيا الياباني، على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

ودعا مدرب نادي الأهلي السعودي، ماتياس يايسله، لاعبيه إلى تقديم أفضل أداء لهم عند مواجهة فيسيل، حيث يسعى حامل اللقب إلى حجز بطاقة العبور إلى النهائي مجدداً.



وأظهر الفريق السعودي روحاً قتالية عالية عندما قلب تأخره إلى فوز على جوهور دار التعظيم الماليزي في الدور ربع النهائي، رغم خوض معظم اللقاء بعشرة لاعبين، حيث شدد يايسله على ضرورة التفوق في جميع الجوانب من أجل تجاوز الفريق الياباني.

وقال: «نحتاج إلى دفاع صلب للغاية، كما نحتاج إلى هجوم قوي، وهذا أمر مهم دائماً في مثل هذه المباريات، ونحن الآن في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهذا يعني أن كل المنافسين أقوياء جداً، وعلينا أن نُظهر كل أسلحتنا في الملعب، ونحتاج إلى تقديم أفضل مستوى لدينا، وعندها ستكون لدينا فرصة الوصول إلى النهائي».



وسيغيب المدافع علي مجرشي عن المباراة بسبب الإيقاف بعد طرده أمام بطل ماليزيا، لكن يايسله رفض الكشف عن خططه لتعويضه، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه قادر على الاستفادة من خبراته السابقة في البطولة، وأوضح: «في العام الماضي كانت الأمور صعبة أيضاً، وكانت هناك مباريات متقاربة، وهذا العام لا يختلف».



وتابع: «في بطولة مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، هذا هو الحال دائماً، لن تكون الأمور سهلة أبداً، وواجهنا بعض الصعوبات ليس فقط داخل الملعب بل خارجه أيضاً بسبب الإصابات وما إلى ذلك، وهذا ما يجعل هذا الموسم مميزاً، وفي العام الماضي كنا مكتملين، وكان لدينا لاعبون مسجلون فقط لهذه البطولة، ولكننا سنمضي قدماً بثقة كاملة، ونرغب في الفوز باللقب مرة أخرى».

ومن المتوقع حضور جماهيري كبير في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث يسعى الأهلي للتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي، ولكن مدرب فيسيل كوبي، مايكل سكيبه، واثق بأن لاعبيه لن يتأثروا بأجواء المباراة.



وقال المدرب السابق لبوروسيا دورتموند: «سنواجه خصماً قوياً جداً، كما نعلم جميعاً الأهلي أحد أقوى الفرق في آسيا، وستكون مواجهة رائعة أمامهم، وسيكون الملعب ممتلئاً بالجماهير، إنه ملعب كبير، ولكننا مستعدون جيداً لمباراة الغد، ونرغب في تقديم أفضل أداء لفيسيل كوبي».



وأضاف: «من الرائع اللعب أمام جمهور بهذا الحجم. هذا هو السبب الذي يجعلنا نلعب كرة القدم، لنعيشمثل هذه اللحظات، جماهير رائعة تدعم فريقها، وفريقي معتاد على اللعب أمام جماهير كبيرة، ولذلك سنكون في قمة الحماس، وأتوقع أجواء رائعة، والجميع جاهز للمباراة، الجميع متحمس، ولهذا أعتقد أننا سنقدم أداء قوياً للغاية غداً».



وكان الأهلي قد حصل في مرحلة الدوري على المركز الثاني في منطقة الغرب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بعدما حقق خمسة انتصارات مقابل التعادل مرتين، وخسارة مباراة واحدة، ثم فاز في دور الـ16 على الدحيل القطري 1-0 بعد التمديد، وفاز في ربع النهائي على جوهور دار التعظيم الماليزي 2-1.



وفي المقابل حصل فيسيل كوبي على المركز الثاني في منطقة الشرق برصيد 16 نقطة من ثماني مباريات، بعدما فاز في 5 مباريات، مقابل التعادل في مباراة واحدة، وخسارة مباراتين، ثم فاز في دور الـ16 على سيئول الكوري الجنوبي بواقع 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على السد القطري بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3.