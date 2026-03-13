عودة نشاط الكرة الكويتية بلا جماهير



في خطوة حاسمة لإنهاء حالة الترقب في الساحة الرياضية، وجّه مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم كتاباً رسمياً إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، يتضمن خطة استئناف النشاط الكروي في الكويت بعد فترة التوقف، مع حزمة إجراءات احترازية وتنظيمية.



وبحسب ما جاء في الخطاب، اقترح الاتحاد تحديد الثاني من أبريل المقبل موعداً رسمياً لعودة المنافسات المحلية، على أن تستأنف الأندية تدريباتها قبل ذلك بأسبوع كامل استعداداً لاستكمال الموسم.



ولضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة الرياضية، أكد الاتحاد أن المباريات ستقام من دون حضور جماهيري، التزاماً بالتعليمات الصادرة عن الجهات العليا، وحرصاً على حماية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.



وشدد الاتحاد الكويتي على أن جميع المسابقات ستستكمل حتى نهايتها، مؤكداً عدم إلغاء أي مباراة أو بطولة تقام تحت مظلته خلال الموسم الحالي، في خطوة تهدف للحفاظ على عدالة المنافسة واستقرار روزنامة البطولات.



كما أشار الاتحاد إلى أنه أعد جدولاً محدثاً بالمواعيد الجديدة للمباريات المتبقية، لضمان إنهاء الموسم وفق إطار زمني منظم.



وفي ختام رسالته، أكد مجلس الإدارة دعمه الكامل لكل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية في الكويت، مشدداً على أن استئناف النشاط سيتم بما يتوافق مع توجيهات الجهات المختصة وبما يخدم المصلحة العامة.