جوعان بن حمد: نشعر بحزن عميق إزاء النزاع في الشرق الأوسط

أصدر المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم بياناً للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس، حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، أكد من خلاله تضامن المجلس مع الأسر والمجتمعات المتضررة.

وتضمن البيان تصريحاً للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، قال فيه: «بالنيابة عن الحركة الأولمبية الآسيوية، نشعر بحزن عميق إزاء النزاع الحالي في الشرق الأوسط، والذي أثر سلباً على رياضيينا ومجتمعاتنا».

وأضاف: «نعرب عن تضامننا الكامل مع الأسر والمجتمعات المتضررة من الأوضاع الراهنة، وفي ظل هذه اللحظات من عدم اليقين نأمل في التهدئة وضمان السلامة والعودة السريعة إلى الاستقرار، ويجب أن يظل الحوار وحماية المدنيين أولوية قصوى».

وأكمل: «يبقى المجلس الأولمبي الآسيوي على تواصل وثيق مع اللجان الأولمبية الوطنية ولجان تنظيم الدورات المختلفة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة في عام 2026، وتتمثل أولوية المجلس في سلامة ورفاه أسرة الحركة الأولمبية الآسيوية، لا سيما رياضيينا».

وجاء البيان في ختام اجتماع لجنة التنسيق لدورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026، التي أنهت أعمالها بنجاح في ناغويا باليابان يومي 2 و3 مارس الجاري، حيث أكد المجلس الأولمبي الآسيوي من خلاله متابعته للتطورات الحالية بعناية ومسؤولية.

وأكد المجلس في ختام البيان: «يقوم المجلس الأولمبي الآسيوي على الوحدة، ووحدتنا اليوم أهم من أي وقت مضى، ونأمل أن يعود الاستقرار إلى المنطقة قريباً».