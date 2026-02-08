الأهلي المصري يتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا

عاد الأهلي المصري بتعادل صعب من خارج ملعبه أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 0 - 0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت.

وغابت الأهداف عن المباراة التي كان فيها الفريق الجزائري هو الطرف الأفضل والأكثر وصولا للمرمى، بينما نجح الأهلي في الحفاظ على سجله دون أي خسارة بمرحلة المجموعات، وهو إنجاز لا يشاركه فيه حتى الآن سوى مواطنه بيراميدز، بالمجموعة الأولى وكل من الملعب المالي والترجي التونسي في المجموعة الرابعة واللذان يتقابلان الأحد بالجولة الخامسة.

ورفع هذا التعادل رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب ليحسم تأهله رسميا إلى دور الثمانية ، بفارق نقطة عن الجيش الملكي الوصيف، علما بأن الفريقين سيخوضان مواجهة بينهما في الجولة الأخيرة بالقاهرة.

أما شبيبة القبائل فيظل في المركز الأخير وله 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات وهزيمتين.