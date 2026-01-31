الكرة الكويتية تنعى «الفارس الأسمر» فتحي كميل



نعت الأوساط الرياضية الكويتية، السبت، نجم منتخب الكويت السابق لكرة القدم فتحي كميل، الملقب بـ«الفارس الأسمر»، الذي توفي عن 70 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض.



ويُعد كميل أحد أبرز نجوم الكرة الكويتية في تاريخها، وركناً أساسياً في الجيل الذهبي الذي قاد «الأزرق» إلى أبرز إنجازاته القارية والدولية مطلع ثمانينات القرن الماضي.



وأسهم الراحل في تتويج الكويت بلقب كأس أمم آسيا عام 1980، كما شارك في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا، إضافة إلى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980، إلى جانب فوزه بلقب كأس الخليج الثالثة عام 1974.



وخاض فتحي كميل مسيرته الكروية كاملة بقميص نادي التضامن، حيث دافع عن ألوانه لما يقارب 17 عاماً، رافضاً الانتقال إلى أندية أخرى رغم العروض التي تلقاها داخل الكويت وخارجها.

وعُرف كميل بأخلاقه العالية وعلاقاته الطيبة داخل الوسط الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من زملائه والمدربين والإداريين، ليترك برحيله إرثاً كروياً وإنسانياً بارزاً في تاريخ الرياضة الكويتية.