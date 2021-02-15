«أطفال الشارقة» تنظم برنامجاً لفنون الطهو

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم (أطفال الشارقة)، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سلسلة من الورش التفاعلية، ضمن المستويين الأول والرابع، لبرنامج «فنون الطهو»، الذي يتم تنفيذه من قبل طهاة محترفين، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي TEAMS، مستهدفةً من خلالها 40 طفلاً وطفلة، في الفئة العمرية من 8-12 سنة.

حيث يتم خلال المستوى الأول من البرنامج، تعريف المشاركين إلى بعض القواعد والسلوكيات الصحيحة، مثل تعلم قواعد إعداد وترتيب المائدة، وفن وإتيكيت الطعام، إضافة إلى كيفية إعداد الوجبات والأطعمة الغنية بالعديد من الفوائد والعناصر الغذائية المختلفة ومكوناتها، مثل: السلطات والشطائر الصحية، والعصائر الطازجة، فضلاً عن كيفية الاهتمام بنظافة اليدين، والأطعمة والمعدات المستخدمة.

أما في المستوى الرابع، فيتعرف المشاركون إلى كيفية استخدام معدات وأدوات مختلفة عن التي تعرفوا إليها في المستويات السابقة، إضافة إلى كيفية إعداد وجبات متنوعة وصحية من الأغذية الطازجة، كاللحوم والأسماك والدجاج، وكيفية اختيارها، وأنواع الصلصات المختلفة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال، حول أهمية الغذاء الصحي، والنظافة والسلامة الغذائية، وكيفية استخدام أدوات ومعدات المطبخ بطريقة آمنة.

الجدير بالذكر، أن «أطفال الشارقة»، تحرص على تنظيم ورش وبرامج متنوعة، تستهدف من خلالها الأطفال في الفئة العمرية من 6-12 سنة، بهدف الارتقاء بالطفل، وتنمية مهاراته، ومساعدته على تعلم مهارات جديدة، وذلك ضمن مساراتها المعتمدة، وهي العلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، والرياضة، والفنون، والمهارات الحياتية، وريادة الأعمال.

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