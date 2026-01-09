شرطة أبوظبي تكرم أبطال درع مدير القطاع لموسم 2025

كرم اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي 22 لاعباً ولاعبة الفائزين ببطولات درع مدير القطاع للرجال والسيدات لموسم 2025، تقديراً لما قدموه من جهود وتميز رياضي، وما جسدوه من روح الفريق والعمل الجماعي، وتحفيزاً لهم على مواصلة تحقيق النتائج المتقدمة في البطولات المختلفة. حضر حفل التكريم الذي نظمته اللجنة الرياضية في القطاع، العميد محمد حسين الخوري رئيس اللجنة الرياضية، ومديرو المديريات والإدارات ونوابهم.



وأسفرت نتائج البطولة عن فوز مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالمركز الأول في بطولة درع مدير قطاع الأمن الجنائي للرجال، وحصدت مديرية شرطة الظفرة المركز الأول في بطولة درع مدير قطاع الأمن الجنائي للسيدات، وتم تكريم الرقيب أول سالم جمال مفتاح بجائزة أفضل لاعب، والمساعد أول وفاء سالم مرزوق بجائزة أفضل لاعبة، والمنسق الرياضي عبدالله أحمد علي كأفضل إداري، وكبير المساعدين إيمان خلفان سعيد كأفضل إداري لفريق السيدات.



وأشاد اللواء محمد سهيل الراشدي بجهود مديري المديريات ورئيس وأعضاء اللجنة الرياضية، مثمناً دورهم الداعم في نجاح الفرق الرياضية من خلال التنظيم والتخطيط والمتابعة المستمرة، وهنأ الفائزين، داعياً إياهم إلى مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع مستوى الأداء الرياضي، بما يعكس الصورة المشرفة للمؤسسة الشرطية في مختلف المحافل الرياضية. وأكد أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تولي اهتماماً متواصلاً بالأنشطة والفعاليات الرياضية، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز التميز المؤسسي ودعم المشاركات الرياضية محلياً ودولياً.