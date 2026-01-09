الهاجري والكربي يتصدران أولى منافسات دولية القفز من فئة النجمتين

تألق الفارس الإماراتي محمد غانم الهاجري، بصحبة الفرس «ليليلونكا اس تي دبليو»، في افتتاحية البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين ونال الصدارة، وأردف الفارس الإماراتي الشاب عبدالله حمد الكربي، فوزاً في المنافسة التالية مع الجواد «جورجينا زد»، كما أضاف فارسنا الشاب محمد حمد الكربي، فوزاً آخر في منافسة المرحلتين على حواجز الـ140 سم، وتجري فعاليات البطولة على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، ضمن الحدث الرياضي الكبير، بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز بتصنيفها الدولي الرفيع من فئة الخمس نجوم، وينظمها النادي على منشآته العالمية الحديثة خلال الفترة من الأربعاء الماضي حتى الأحد المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



أقيمت أولى منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين عصر أمس الخميس، وجاءت بمواصفات المرحلتين، على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، واجتذبت مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، حيث بلغ عددهم 108 مشاركين، نجح منهم 45 مشاركاً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وفي واحد من أجمل استعراضات القفز لفرسان الإمارات، جاء أداء الفارس محمد غانم الهاجري، المشارك رقم «24» بصحبة الفرس «ليليلونكا» «15 سنة»، ونجح في إكمال المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.17 ثانية، فرض به سيطرته المبكرة على صدارة المنافسة وتوّج بجائزة مركزها الأول، أقوى محاولة لانتزاع الصدارة قدمها الفارس الإسباني جويل فالز روسيل، مع الجواد «تولونيك»، إلا أنه أكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 27.83 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني، فوز الفارس الهاجري جاء على حساب نتيجة فارسنا الشاب سيف عويضة الكربي، المشارك رقم «8» وكان قد أنهى المرحلة الثانية مع الجواد «نمبر فايف بي» في زمن بلغ 28.29 ثانية، ليستقر في المركز الثالث وتوّج بجائزته.



وفاز فارسنا الشاب عبدالله حمد الكربي مع الفرس «جورجينا زد»، في ثاني منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز الـ140 سم، وتنافس فيها 54 مشاركاً، وعبرها 32 مشاركاً دون خطأ، وبفارق التوقيت توّج الفارس الكربي مع «جورجينا زد» «9 سنوات»، من خيول نادي الشارقة للفروسية، وأكمل الجولة في زمن سريع بلغ 56.48 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس السوري شادي غريب، مع الفرس «ليلاندي» وأنهى الجولة في 59.87 ثانية، والفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي، أحرز جائزة المركز الثالث مع الجواد «كانشبر اس» والزمن 60.11 ثانية.



وفي أولى منافسات اليوم الجمعة، ثالث أيام البطولة، نال جائزة المركز الأول الفارس الشاب السوري أسامة الزبيبي، مع الجواد «بي إي سي هوغو»، معتمداً على ما لديه من قدرات بالرغم من بلوغه «18 سنة»، وجاء الفوز في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز الـ130 سم، وتنافس فيها 78 مشاركاً، نجح منهم 20 فارساً في الصعود إلى جولة التمايز، وأكملها 8 فرسان دون خطأ، وأفضل زمن في جولة التمايز سجله الفارس الزبيبي مع «هوغو» وبلغ 31.86 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، والفرس «بي ألكانترا» بزمن التمايز 32.74 ثانية، ومن بعدها توّجت الفارسة الإسبانية استر بيري، بجائزة المركز الثالث مع الجواد «كيبوس فان دو»، وأنهت التمايز في 33.25 ثانية.



وضمن البطولة الدولية من فئة النجمتين أقيمت أيضاً منافسة بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 83 مشاركاً، وأكمل 20 فارساً المرحلتين دون خطأ، وتوّج بمركز الصدارة فارسنا الشاب محمد حمد الكربي، المشارك رقم «35» مع الجواد «ليون فان دو بلاتان»، وبعد إكماله المرحلة الثانية في أفضل أزمنة المشاركين وبلغ 24.51 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف، مع الجواد «سانتوس هيبيكا»، مسجلاً 25.03 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس المصري عمرو جمال محمد، بعد إكماله المرحلة الثانية مع الجواد «زازو زد» في زمن بلغ 25.74 ثانية.