انطلاق بطولة أبوظبي لصيد السمك للسيدات ضمن مهرجان أبوظبي البحري 2026

تنطلق السبت منافسات بطولة أبوظبي لصيد السمك للسيدات، التي تُقام ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري 2026، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي. وتقام البطولة في كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي، وتشكل الجولة الأولى من البطولة، وسط مشاركة واسعة من المتسابقات، في حدث يعكس الاهتمام المتزايد بتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في الرياضات البحرية، وتعزيز حضور المرأة في هذا النوع من المنافسات.



وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة مفتوحة للجمهور، وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، ونشر ثقافة الصيد المسؤول، إلى جانب إبراز البعد المجتمعي والرياضي للفعاليات البحرية التي تحتضنها أبوظبي.

وتأتي بطولة أبوظبي لصيد السمك للسيدات ضمن أجندة مهرجان أبوظبي البحري 2026، الذي يضم سلسلة من البطولات والأنشطة البحرية المتنوعة، في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضات البحرية والسياحة الرياضية.