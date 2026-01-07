غيث النعيمي بطل «العين للشطرنج السريع»

نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة شهر رجب للشطرنج السريع، fحضور هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للنادي الذي قام fتتويج الفائزين، مؤكدًا أهمية الاستفادة من مثل هذه البطولات في التحليل الفني للمباريات والتعلم من الأخطاء بما يسهم في تطوير المستويات الفنية للاعبين وصقل مهاراتهم. وأُقيمت البطولة بمشاركة 78 لاعبًا ولاعبة من 15 دولة، وعلى مدار 7 جولات، وسط أجواء تنافسية ومستويات فنية عالية



توّج بالمركز الأول غيث سعيد صفصوف النعيمي، لاعب نادي العين، فيما حلّ أيهم سيد ثانياً، وجاء أحمد محمد سعيد في المركز الثالث. وفي الجوائز الخاصة، نالت شيخة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما فاز أحمد يونس الخميري بجائزة أفضل لاعب إماراتي.

وفي فئات المراحل العمرية، تُوّجت مريم الكندي بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة «إناث»، وزايد العلي بالمركز الأول في الفئة نفسها «ذكور». كما فازت فاطمة ناصر الشامسي بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة «إناث»، وحمدان العلي بالمركز الأول في فئة الذكور.



وفي فئة تحت 10 سنوات، حلّت العنود النعيمي أولى في فئة الإناث، فيما تُوّج سعد النعيمي بالمركز الأول في فئة الذكور. أما فئة تحت 8 سنوات، فقد فازت سلامة البدواوي بالمركز الأول في فئة الإناث، ومحمد مصبح الكعبي بالمركز الأول في فئة الذكور. وفي جوائز الأكاديميات، فاز أيان حسيب بجائزة أفضل لاعب أكاديمية، فيما نالت أسماء مخملجي جائزة أفضل لاعبة أكاديمية.

وتُعد البطولة أولى بطولات الموسم الجديد ضمن أجندة النشاط السنوي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي يواصل تنظيم الفعاليات النوعية، تأكيدًا لدوره كمؤسسة رياضية مجتمعية تسهم في نشر ثقافة الشطرنج والالعاب الذهنية وصناعة الأبطال