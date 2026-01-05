أبطال ذا أوبن البريطانية ينضمون إلى نجوم «دبي إنفيتيشنال» للغولف



بروح البطولات الكبرى تنطلق بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف 2026، مع انضمام شين لوري وفرانشيسكو موليناري، بطلي «ذا أوبن» السابقين، إلى قائمة المشاركين في الحدث الافتتاحي للسلسلة الدولية ضمن «السباق إلى دبي»، والذي يستضيفه منتجع خور دبي من 15 إلى 18 يناير وسط متابعة واسعة من عشاق الغولف.

وينضم لوري وموليناري إلى قائمة تضم حامل اللقب تومي فليتوود، وروري ماكلروي، صاحب خمسة ألقاب كبرى، إضافة إلى نجمي جولة دي بي ورلد رايان فوكس وراسموس نيرغارد-بيترسن، الذين جرى تأكيد مشاركتهم مسبقاً في النسخة الثانية من بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف.



سجّل الإيرلندي شين لوري واحدة من أبرز لحظات كأس رايدر في السنوات الأخيرة، عندما أنزل ضربة حاسمة في الحفرة الأخيرة على ملعب بيثبيج بلاك، ليحسم النصف نقطة التي ضمنت بقاء الكأس في حوزة أوروبا في شهر سبتمبر.

يدخل شين لوري، البالغ من العمر 38 عاماً، بطولة دبي إنفيتيشنال وهو يبحث عن لقبه السابع في جولة دي بي ورلد، معتمداً على سجل قوي في الإمارات، من بينه تتويجه ببطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف عام 2019، قبل أشهر من فوزه بلقب بطولة ذا أوبن على ملعب رويال بورتروش في بلده إيرلندا.



سيعود فرانشيسكو موليناري إلى منتجع خور دبي، وهو يحمل ذكريات جيدة عن النسخة الأولى من البطولة عام 2024، حين قدّم أداء قوياً أنهاه في المركز الخامس وأثبت حضوره في ميدان المنافسة. وخلال مسيرته جمع النجم الإيطالي 9 ألقاب بين جولة دي بي ورلد والجولة الأمريكية، يتصدرها تتويجه بلقب بطولة ذا أوبن عام 2018، أحد أبرز المحطات في تاريخه مع الغولف.

ويمتلك موليناري سجلاً لافتاً أيضاً في كأس رايدر، حيث شارك مع فريق أوروبا في 3 نسخ وأسهم بقوة في الفوز التاريخي عام 2018 في باريس، عندما حقق العلامة الكاملة بخمسة انتصارات من 5 مباريات. ومنذ ذلك الحين أصبح جزءاً من الجهاز الفني للفريق الأوروبي بعد أن عمل قائداً مساعداً في آخر نسختين من كأس رايدر، إلى جانب توليه قيادة فريق أوروبا القاري في بطولة تيم كب التي استضافها نادي أبوظبي للغولف في النسختين الماضيتين.