أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة المستوى الأول لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام



اختتمت بنجاح كبير، أمس، دورة المستوى الأول لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومين، بصالة «أيه بي فتنس» بدبي، التي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، والمحاضر الدولي سلطان العتبي، وذلك في أولى دورات العام الجديد 2026، وتناولت دورة المستوى الأول الكثير من المحاور المهمة، مثل: مدخل علم التدريب الرياضي، اللياقة البدنية وعناصرها، علم وظائف الأعضاء، الجهاز العضلي، أنواع الانقباضات العضلية، الألياف العضلية، أنظمة إنتاج الطاقة في جسم الإنسان، مبادئ وأساليب التدريب بالأثقال.



بدوره، أكد الدكتور وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، وإحراز تقدم في المجال الرياضي، موضحاً أن التركيز طيلة العام الحالي، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، سيكون بشكل كبير على دورات ذات أهمية في حياة الرياضيين بشكل عام، ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، وبالفعل شهدت محاور دورة المستوى الأول التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.