القمة العالمية للركبة تجمع نخبة جراحي الركبة والطب الرياضي في دبي



تستضيف القمة العالمية للركبة، وهي مؤتمر معتمد من نظام مراجعة واعتماد المؤتمرات التابع لجمعية ميكوميد سي في إس، أكبر تجمع دولي رائد في العالم مخصص حصرياً لتطوير صحة الركبة والابتكار والتميز الجراحي، مع تبادل طبي وعلمي عالمي المستوى، اجتماعها الافتتاحي خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري في دبي.



تجمع هذه القمة، التي تُعقد لأول مرة على مدى ثلاثة أيام، 125 من أعضاء الهيئة التدريسية المعترف بهم عالمياً وجراحي العظام، وأخصائيي طب الرياضة، والزملاء، والأطباء المقيمين، وأخصائيي العلاج الطبيعي، ومساعدي الأطباء، ومتخصصي إعادة التأهيل، والباحثين من منطقة الشرق الأوسط وخارجها. كما سينضم إلينا شركاؤنا العالميون من القطاع الصناعي للتعاون في أحدث الأبحاث والتقنيات والاستراتيجيات السريرية التي تشكّل مستقبل الحفاظ على الركبة، وإعادة البناء بعد الإصابات الرضّية، وجراحة استبدال مفصل الركبة.



منصة عالمية للابتكار في رعاية الركبة

• يتضمن برنامج هذا العام أقساماً موسّعة حول:

• جراحة استبدال مفصل الركبة والروبوتات مع عمليات جراحية مباشرة.

• ورشة عمل متقدمة مخصصة في التصوير بالموجات فوق الصوتية مع نماذج حية.

• طب الرياضة: إصلاح الأربطة والغضاريف الهلالية وترميم الغضروف.

• العلاجات البيولوجية والطب التجديدي.

• إعادة التأهيل، والعودة إلى الرياضة، وطب الأداء.



سيحظى الحضور بوقت مخصص يومياً للتفاعل مع الشركاء الصناعيين في قاعة عرض ديناميكية تستعرض أحدث التطورات في الغرسات، والتقنيات، والعلاجات البيولوجية، والأدوات الجراحية، والأدوات الرقمية داخل غرف العمليات.

وجهات نظر قيادية

قال الدكتور كيفين بلانشر، الحاصل على درجة دكتور في الطب ودرجة ماجستير في الصحة العامة، مؤسس وقائد الدورة التدريبية لقمة الركبة العالمية: «تقوم القمة العالمية للركبة على رؤية تتمثل في جمع أكثر العقول تقدماً في جراحة الركبة وإعادة التأهيل للارتقاء بنتائج المرضى على مستوى العالم». وأضاف باراغ سانشيتي، دكتور في الطب، مدير الدورة رئيس البرنامج: «تُعد دبي موقعاً مثالياً لجمع الخبراء من كل أنحاء العالم. فسهولة الوصول إليها، وبنيتها التحتية، ومجتمعها الطبي الدولي تُمكّننا من تعزيز التعاون متعدد الثقافات الذي يدفع التقدم العلمي الهادف».



أبرز فعاليات الحدث

• عمليات جراحية مباشرة تُبث من مراكز جراحية رائدة حول العالم.

• مناظرات حادة حول موضوعات جدلية في جراحة استبدال الركبة وجراحة طب الرياضة.

• جلسات نقاش حالات تعرض سيناريوهات سريرية واقعية معقّدة.

• ورش عمل تطبيقية تشمل الروبوتات، والموجات فوق الصوتية، والعلاجات البيولوجية، والتقنيات الجراحية المتقدمة.

• مسرح ابتكار الصناعة الذي يعرض تقنيات الجيل القادم.

• حفل جوائز وتكريم يكرّم قادة عالميين في جراحة الركبة.