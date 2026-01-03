مهرجان ليوا الدولي 2026.. فعاليات استثنائية وتجارب لا تنسى



واصل مهرجان ليوا الدولي 2026 فعالياته الاستثنائية وسط الكثبان الرملية في منطقة الظفرة حتى اليوم السبت، مُرحباً بالعائلات والأصدقاء، ومحبّي التخييم والبر، والمغامرات، ورياضات السيارات والدراجات للاستمتاع ويشهد المهرجان لحظات حماسية، مع بطولة تل مرعب للسيارات التي انطلقت ليلة رأس السنة وتستمر فعالياتها حتى ختام الحدث، حيث يتنافس السائقون على صعود تل مرعب، أعلى الكثبان الرملية في الدولة، في استعراض مذهل للقوة والمهارة. وبجانب السباقات، يحظى الزوار بفرصة خوض تحدي القيادة على الكثبان. وبعد المنافسات والمغامرات، يُمكن الراحة والاستجمام في ممشى ليوا، والاستمتاع بأشهى النكهات الإماراتية، والعروض الحية التي تضفي أجواء مميزة على الممشى.



وتقدم «قرية ليوا»، القلب النابض للمهرجان، برنامجاً متكاملاً من العروض الثقافية، وورش العمل الإبداعية، والمغامرات، والأنشطة العائلية المُصممة خصوصاً لتناسب اهتمامات الزوار من جميع الأعمار، من الكارتينج المائي ودبابات البينتبول المصغّرة، إلى الانزلاق الهوائي التي تمنح الزوار إطلالة بانورامية مميّزة على القرية. وتكتمل التجربة مع خيارات متنوعة من المطاعم، والأسواق التقليدية، والعروض الحيّة، وألعاب المهارة، ما يجعل القرية وجهة رائعة لقضاء الأمسيات بعد يوم مليء بالمغامرات في الصحراء. ويستمتع زوار المهرجان أيضاً بتجربة المناطيد الهوائية، التي تتيح إطلالات خلابة على صحراء ليوا عند الغروب.



سواء كنتم تبحثون عن المغامرة، أو الترفيه العائلي، أو الفعاليات الثقافية المُلهمة، أو اكتشاف الصحراء، تنتظركم تجارب استثنائية «لا مثيل لها» في مهرجان ليوا الدولي وسط الكثبان الرملية في منطقة الظفرة.

ويُنظَّم مهرجان ليوا الدولي 2026 بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ونادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي، ومكتب أبوظبي الإعلامي، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجلس أبوظبي الرياضي، و«ميرال».