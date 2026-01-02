بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة في بوذيب تنطلق السبت



تستضيف قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، غداً السبت، بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي لمسافة 120 كلم «نجمتين»، وينطلق السباق في الساعة السادسة والنصف صباحاً. وتقام البطولة بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويشارك في البطولة 110 فرسان وفارسات، يمثلون 10 دول، يتوزع عدد منهم على 6 فرق، وتم رصد 307 آلاف يورو جوائز للأبطال وأصحاب المراكز من الأول وحتى المركز العشرين، إلى جانب الثلاثة الأوائل في الفرق. وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل زمن ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، في السباق الذي يتألف من 4 مراحل.



وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم، وتم ترسيمها بالألوان البنية، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الثانية، وتبلغ مسافتها 30 كلم، وتم ترسيمها بالألوان الزرقاء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة، ومسافتها 30 كلم، وتم ترسيمها بالألوان البنفسجية، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة الأخيرة، والتي تبلغ مسافتها 20 كلم، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.



وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً بقرية بوذيب، اليوم الجمعة، كشفت خلاله تفاصيل البطولة، بحضور سلطان محمد اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، عضو مجلس اتحاد الإمارات للفروسية، وكريستيانو لوزانو رئيس لجنة القدرة بالاتحاد الدولي للفروسية، وأحمد الحمادي رئيس لجنة القدرة بالمجموعة الإقليمية السابعة، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، المدير الفني للبطولة، وشارون دوبليسوس رئيس لجنة التحكيم في البطولة، وعلي تسكين المندوب الفني البيطري الأجنبي للبطولة.



وأكد سلطان محمد خليفة اليحيائي، أن النجاح الفني والتنظيمي للنسخة الأولى من البطولة، حظي باستحسان وقبول كبيرين من الدول الأعضاء في المجموعة، بما يعزز قيمة وأهمية الحدث في تعزيز منظومة العمل، والارتقاء بجودة البرامج والفعاليات المقررة.

ونوه كريستيانو لوزانو بالجهود التنظيمية الكبيرة لدولة الإمارات، باستضافة هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وما يمثله من أهمية كبيرة في الجهود التطويرية لرياضة القدرة في هذه المنطقة، وأثره الملموس مستقبلاً.

وكشف محمد حاتم الجنيبي عن تجهيزات شاملة، وترتيبات تنظيمية كبيرة، بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، لا سيما سباقات القدرة في القرية.

وذكر أحمد الحمادي أن النسخة الجديدة للبطولة، استكمالاً لما تحقق من نجاح مميز العام الماضي في قرية بوذيب، ووضع سلامة الفرسان والخيول أولوية قصوى.



ووصفت شارون دوبليسوس تنظيم القرية للحدث، بأنه احترافي، وفق متطلبات جيدة، تعزز نجاح البطولة، مثنية على الدعم الكبير من دولة الإمارات لرياضة الفروسية وتطورها.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً مع ممثلي الوفود المشاركة، تم خلاله التأكيد على الالتزام بلوائح البطولة، والجوانب الفنية، والترتيبات التنظيمية، وصولاً إلى تتويج الفائزين، كما تم إجراء الفحص البيطري للخيول المشاركة، للتأكد من سلامتها، وكذلك أوزان الفرسان والفارسات المشاركين. وأقيم خلال الفترة المسائية حفل الافتتاح الرسمي، الذي تضمّن طابور عرض الدول المشاركة، وتقدمها حملة الأعلام لكل دولة، إلى جانب فقرات تراثية.