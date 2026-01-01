«أكاديمية IFBB الدولية بدبي» تدشن موسم 2026 بدورة المستوى الأول

البيان

اعتمدت أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، دورات الموسم الجديد 2026، والتي ستقام خلال الفترة من 3 يناير الجاري، حتى 27 يونيو 2026، ويبلغ عددها 20 دورة معتمدة من قبل اللجنة العلمية بالاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، والتي تم تطوير بعض مناهجها وتحديثها بالأبحاث العلمية الجديدة، وستشمل الدورات، والتي ستقام بنظامي «حضوري وعن بعد»، على الدورات التالية: المستوى الأول، المستوى الثاني «علم الحركة الأساسي»، المستوى الخامس «البيلي دانس»، المستوى الثالث «الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي»، المستوى الأول «الأنظمة المتقدمة في تدريبات المقاومة»، المستوى السادس، المستوى الثاني «التغذية الأساسية»، المستوى الأول، المستوى الرابع «التدليك الرياضي المتقدم»، علم الحركة الأساسي، اللياقة الوظيفية، اختصاصي عضلات البطن، المستوى الأول، المستوى السابع، المستوى الثالث.

إلى جانب دورة مدرب لياقة بدنية معتمد لكرة القدم، وتشتمل محاور تلك الدورة على تحليلات من مباراة كرة قدم،، لوضع خطة تمارين فعّالة، الجوانب العصبية العضلية للأداء الرياضي من الحركات، من المنفردة إلى وظائف العضلات، التكيف التدريبي للجهاز العصبي العضلي، التحكيم والتدريب على الوضعية والتوازن، فعالية التدريب الأساسي في تدريبات كرة القدم، الأداء الصحيح لتجنب الإصابة والاستشفاء العضلي، إضافة إلى دورات برنامج الماجستير والدكتوراه المعتمدة من الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام.



من جانبه، كشف العقيد «م» عبد الكريم محمد رئيس الأكاديمية، أنه تم وضع الدورات الحديثة ضمن خطة الموسم الجديد، المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، موضحاً أن منهاج الموسم الجديد، سيشهد تقديم دورات نوعية جديدة وتطوير بما يخدم المدربين واللاعبين، ويناسب تطلعاتهم وطموحاتهم في عالم اللعبة، ويسهم كذلك بتعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، مؤكداً أن خطة عام 2026 تم اعتمادها وفقاً لدراسة اعتمدتها اللجنة الفنية للأكاديمية، من خلال عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية، ومخرجات دورات العام الماضي، والذي شهد نجاحاً متميزاً، وهو ما يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس إدارة الأكاديمية بتقديم الأفضل والمتميز خلال الموسم الجديد.



بدوره، أكد الدكتور وليد عبد الكريم، المحاضر الدولي مدير عام الأكاديمية، أن المناهج الجديدة المعتمدة في دورات الموسم الجديد 2026، زادت من مسؤولية مجلس الإدارة في تقديم رؤية متطورة تدريبية متقدمة، تسهم في تأهيل مدربي اللعبة بشكل احترافي، مثمناً أن دعم الاتحاد الدولي لمنظومة العمل بالأكاديمية، يزيد من حماس وثقة القائمين عليها، ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح، موضحاً أن دورات الأكاديمية أسهمت كثيراً، حسب آراء المشاركين، في تطوير مستوى اللعبة، ليس في الإمارات فحسب، بل في كل الدول الخليجية والعربية، خاصة أنها من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي، مثمناً خطوات الأكاديمية السباقة دوماً بإقامة أحدث الدورات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.