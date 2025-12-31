111 رياضياً من «أصحاب الهمم» يشاركون في «ألعاب الماسترز»



أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية مشاركة 111 من أصحاب الهمم في فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، في 10 رياضات مختلفة. وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن أصحاب الهمم ركيزة أساسية في الفعاليات الرياضية، بتفاعل كبير، يعزز دورهم المحوري في الأنشطة المجتمعية، وغرس روح الحيوية والنشاط.



وأضاف المهيري أن اللجنة البارالمبية الوطنية تتابع كل التفاصيل المرتبطة بالحدث، لتمكين أصحاب الهمم من التحديثات المرتبطة بالفعاليات، وحثهم على التجاوب مع جميع المبادرات المعلنة من اللجنة المنظمة، مع بدء العد التنازلي للحدث المقرر فبراير المقبل.