وزارة الرياضة تشكل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو برئاسة محمد الحبتور



اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو للدورة 2024-2028، برئاسة محمد خلف أحمد الحبتور، وضم المجلس في عضويته 8 أعضاء هم: الشيخ خليفة بن حشر بن خليفة بن سعيد آل مكتوم، وسعيد حميد أحمد بن دري، ومحمد المر سيف الحريز الفلاسي، وهند مال الله حيدر عبد الله الحوسني، وأحمد على عبد الله السماج، ومحمد سعيد محمد عبد الله الرقباني، ومهرة عبد الرحيم عبد الله محمد فلكناز، ويوسف محمد أحمد بن دسمال السويدي.



وأعرب محمد خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو، عن شكره وتقديره البالغين لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على الثقة الغالية، التي أولاها له، ولأعضاء مجلس الإدارة، من خلال قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد في دورته المقبلة 2024: 2028، كما وجه الشكر إلى غانم مبارك الهاجري، وكيل الوزارة، وإلى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل الوزارة المساعد على دعمهم للمجلس الجديد.



وقال الحبتور: «إن هذه الثقة الغالية التي تتمثل في قرار التجديد لنا، وإحلال بعض الأعضاء الجدد يمثل وساماً على صدورنا ومسؤولية وطنية ومجتمعية كبيرة نعتز بها، وستكون حافزاً لنا، وشحذاً لقوى وهمم مجلس الإدارة، لا سيما أننا مقبلون على تحديات كبيرة، وفرص كثيرة تنتظرنا، وإننا على يقين بأننا قادرون، بفضل دعم قادتنا وتعاون الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد على تحقيق المزيد من الإنجازات والعمل الدؤوب لتنفيذ رؤية استراتيجية رياضة الإمارات والنهوض والارتقاء بمستوى اللعبة محلياً وإقليمياً ودولياً».