الخارجية و«أبوظبي الرياضي» ينظمان ورشة تعريفية عن «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»



نظمت وزارة الخارجية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ورشة تعريفية عن «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، وذلك ضمن سلسلة من الورش التعريفية المقرر تنظيمها في إطار الاستعدادات المتكاملة لاستضافة دولة الإمارات بطولة «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، الحدث الرياضي العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويستقطب أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف دول العالم.



وشهدت الورشة الأولى، التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية، حضور عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعضو اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، إلى جانب مشاركة رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة؛ وذلك في إطار تعزيز التواصل الدولي، ودعوة البعثات الدبلوماسية إلى التنسيق مع الجهات والروابط الرياضية المعنية في بلدانهم، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة الدولية، ودعم الجهود الترويجية لاستضافة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 على المستوى العالمي.



وفي مستهل الورشة أكد عمر عبيد الحصان الشامسي أن استضافة دولة الإمارات بطولة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى دعم الرياضة بمختلف فئاتها العمرية، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية، وبما يسهم في تعزيز دور الرياضة منصة فاعلة للتقريب بين الشعوب، وتعزيز قيم التواصل الحضاري والثقافي، كما سلط سعادته الضوء على أهمية الورشة باعتبارها محطة محورية للتوعية والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، بما يعكس نهج دولة الإمارات في الدبلوماسية، من خلال العمل الوثيق مع البعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين، لتعزيز التواصل بين الشعوب، وتوسيع نطاق المشاركة الدولية، وترسيخ دور الرياضة منصة جامعة، تسهم في التقارب بين المجتمعات من مختلف أنحاء العالم.



وأكد عارف العواني أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التخطيط المبكر والبناء المؤسسي للحدث، وقال: «تمثل الورشة التعريفية الافتراضية إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاستعداد لاستضافة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026؛ حيث نحرص على توحيد الرؤى، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء، بما يضمن تقديم نسخة استثنائية من البطولة تواكب مكانة أبوظبي على خارطة الرياضة العالمية»، مضيفاً: «لا تقتصر أهمية ألعاب الماسترز على بعدها التنافسي، بل تمتد لتشمل تعزيز مفاهيم الرياضة المجتمعية، وترسيخ نمط الحياة الصحي، وخلق إرث مستدام ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الرياضة محركاً للتنمية وجودة الحياة».



وتجسد استضافة بطولة «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، رؤية دولة الإمارات في توظيف الرياضة قوة ناعمة، ومنصة للتواصل بين الثقافات، وركيزة استراتيجية لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى، بما يترك أثراً اقتصادياً ومجتمعياً مستداماً يمتد لما بعد الحدث.



وفي سياق متصل عقدت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 جلسة افتراضية تنسيقية مع سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، حيث تناولت الرؤية الشاملة للبطولة وأهدافها الاستراتيجية، كما استعرضت الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المعنيّة لضمان نجاح استضافة الحدث، لا سيما الجوانب التنظيمية والفنية وآليات مشاركة الوفود، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.