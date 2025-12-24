رالي أبوظبي الصحراوي.. وجهة عالمية رائدة لرياضة السيارات والدراجات النارية



كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية «EMSO»، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبدعم من جامعة الاتحاد الدولي للسيارات «FIA University» عن الأثر الإعلامي العالمي الكبير والأهمية الاقتصادية المتنامية لرالي أبوظبي الصحراوي.

وأكد التقرير أن نسخة عام 2025 من رالي أبوظبي الصحراوي تواصل ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية رائدة لرياضة السيارات والدراجات النارية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات الرياضة والسياحة والاستدامة.



ويأتي إعداد هذا التقرير في إطار التزام منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية «EMSO» بالتخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية، حيث أجريت دراسة الأثر الاقتصادي والبيئي والإعلامي لرالي أبوظبي الصحراوي 2025، بقيادة البروفيسور ديفيد حسن، وبدعم أكاديمي من جامعة الاتحاد الدولي للسيارات «FIA University»، بما يعكس نهجاً مؤسسياً، يقوم على الشراكة مع الجهات البحثية المتخصصة.



وبفضل طبيعة الرالي الفريدة ومساره عبر الكثبان الرملية الخلابة في دولة الإمارات يواصل رالي أبوظبي الصحراوي تعزيز صورة إمارة أبوظبي وجهة عالمية لرياضة السيارات والدراجات النارية. وسلط التقرير الضوء على الأثر الاقتصادي المتنوع للحدث، والذي يمتد ليشمل قطاعات متعددة مثل الخدمات اللوجستية، والضيافة، والإقامة، وقطاع الأغذية والمشروبات، والنقل، والإنتاج الإعلامي، والبث الدولي، والحقوق التجارية، وعمليات الفرق، والمتطوعين، والخدمات التخصصية.



ويساعد هذا التقرير على تقييم رالي أبوظبي الصحراوي، وفق معايير الفعاليات الرياضية العالمية الرائدة، حيث أصبح بالإمكان مقارنة رالي أبوظبي الصحراوي مع أبرز الفعاليات الرياضية الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، ما يؤكد مكانته نموذجاً ناجحاً لكيفية توظيف الرياضة في تحقيق قيمة استراتيجية مستدامة عبر مختلف القطاعات.



واعتمدت الدراسة على منهجيات دولية معترف بها، وبيانات تم التحقق منها بشكل مستقل، لتقدير القيمة الاقتصادية والإعلامية الإجمالية لنسخة 2025 من الرالي، والتي شملت تغطية إعلامية دولية واسعة في أكثر من 90 دولة، إلى جانب حضور رقمي قوي، وتفاعل ملحوظ عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.