منتخب الرماية يحصد 10 ميداليات ملونة في البطولة العربية بمسقط



حصد منتخب الإمارات للرماية، 10 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، في منافسات البطولة العربية لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء، التي ينظمها الاتحاد العُماني للرماية، بإِشراف الاتحاد العربي، وتقام منافساتها بالمجمع الوطني الأولمبي للرماية في مسقط، بمشاركة 14 دولة عربية.



وشهدت البطولة، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري، مشاركة واسعة بلغت 141 رامياً ورامية ضمن فئات الناشئين والناشئات والعموم للذكور والإناث، وسط منافسات قوية بين المنتخبات العربية. وجاءت ذهبيات منتخب الإمارات عبر إبراهيم خليل إبراهيم، في مسابقة فردي بندقية للرجال، وفاطمة السويدي، في فردي بندقية للناشئات، إضافة إلى ذهبية فرق بندقية للرجال التي ضمت كلاً من إبراهيم خليل إبراهيم، وسالم محمد اليماحي، وطلال محمد آل علي، إلى جانب ذهبية فرق مسدس للناشئين عن طريق سعود أحمد آل علي، ومحمد كامل مهدي، وعبدالله عبيد آل علي.



كما نال المنتخب 3 ميداليات فضية، جاءت عبر ياسمين عبدالرحمن تهلك، في فردي بندقية للسيدات، وريم الكتبي، في فردي مسدس للناشئات، ومحمد كامل مهدي، في فردي مسدس للناشئين، فيما حصد 3 ميداليات برونزية كانت من نصيب سلطان صالح حسن، في فردي بندقية للناشئين، وسعود أحمد آل علي، في فردي مسدس للناشئين، وأحمد عبدالله الأميري، في فردي مسدس للرجال.



وأشاد علي عبدالله بن نومة الكتبي، رئيس بعثة منتخب الإمارات، بالنتائج التي حققها لاعبو المنتخب، مؤكداً أن البطولة شهدت منافسات قوية ومستويات فنية عالية من مختلف المنتخبات المشاركة، وأن هذا الإنجاز يعكس تطور رياضة الرماية الإماراتية وقدرة لاعبيها على المنافسة في مختلف المحافل.