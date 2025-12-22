دبي تستضيف بطولتين لجولة «كيو تور» لسنوكر الشرق الأوسط



أعلن اتحاد الإمارات لألعاب البليارد فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولتين معتمدتين ضمن جولة «كيو تور» الشرق الأوسط «Q Tour»، المؤهلة إلى «جولة السنوكر العالمية»، المقرر إقامتهما في دبي خلال شهر يناير 2026. وكانت دبي قد استضافت بطولتين سابقتين لهذه الجولة في سبتمبر الماضي، بمشاركة 60 لاعباً من 11 دولة.



وأوضح الاتحاد أن البطولة الثالثة ستقام من 20 إلى 23 يناير، بينما تقام البطولة الرابعة من 24 إلى 27 من الشهر ذاته. وأشار الاتحاد إلى أن البطولتين تقامان للفئة «المفتوحة»، وهما متاحتان للمشاركة أمام اللاعبين من مختلف الجنسيات، على أن يتأهل الفائزان إلى التصفيات النهائية المؤهلة لجولة السنوكر العالمية.