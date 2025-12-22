زهرة الهاشمي تدشن مشوار منتخب الأثقال بـ«برونزيتين» في «غرب آسيا»



حققت زهرة الهاشمي، لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، أمس، ميداليتين برونزيتين في وزن 53 كجم في منافسات بطولة غرب آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي تستمر منافساتها حتى 27 ديسمبر الجاري، ويأتي الفوز الذي تحقق بمثابة إنجاز في ظل الظهور الأول للاعبة منتخب الإمارات بالبطولة.



وأعربت زهرة الهاشمي عن سعادتها بالتتويج، مثمنة دور نادي أبوظبي في رعايتها ومنحها الفرص للظهور في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، مؤكدة أنها تتطلع للمزيد في الاستحقاقات المقبلة، كما ثمنت دور اتحاد اللعبة على وجودها في المنتخب بشكل مستمر في الفترة الأخيرة.



بدوره، هنأ ناصر خميس المحيربي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي، بطلة الإمارات بحصولها على ميداليتين برونزيتين، متمنياً التوفيق لبقية لاعبي النادي والمنتخب في المنافسات، والعودة بإنجاز جديد للوطن.

ويشارك منتخب الإمارات في نسخة الدوحة بـ 13 لاعباً ولاعبة، هم زهرة الهاشمي، مؤيد النجار، عز الدين الغفير «نادي أبوظبي»، وعيسى البلوشي، مي المدني، فاطمة مجيد، بشائر الأحبابي «اتحاد رفع الأثقال»، وذلك في منافسات الكبار «رجال وسيدات»، فيما ينافس علي عبدالناصر الحميري، سعيد قصاب الهاجري «نادي أبوظبي»، فيصل حمد، راشد حمد، عبدالله سيف، عبيد سيف من «اتحاد رفع الأثقال» في فئة الشباب.