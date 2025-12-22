أحمد الرئيسي رئيساً للاتحاد الخليجي للشطرنج للدورة 2026–2027 ومحمد الكعبي أميناً عاماً



فاز أحمد علي الرئيسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان للشطرنج، برئاسة الاتحاد الخليجي للشطرنج للدورة 2026-2027، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي للعبة، في حين فاز محمد عبدالله الكعبي بمنصب الأمين العام للاتحاد.

وأسندت الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي للعبة، خلال اجتماعها، مقر الاتحاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عامين، وفقاً للوائح المنظمة لعمل الاتحاد، خلفاً للمملكة العربية السعودية.



وترأس الاجتماع، الذي عُقد عن بُعد، عادل العميري، عضو مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للشطرنج، وبحضور محمد المسعودي، رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، ومحمد المضاحكة، رئيس الاتحاد القطري للشطرنج، وأحمد البلوشي، رئيس الاتحاد العماني، وعادل العميري، نائب رئيس الاتحاد الكويتي، وإنمار إبراهيم، رئيس الاتحاد البحريني، والدكتور صبري عبدالمولى، رئيس الاتحاد اليمني، وظافر الأمير، رئيس الاتحاد العراقي، إلى جانب ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة للاتحاد الإماراتي للشطرنج.



من جانبه، أعرب أحمد الرئيسي، رئيس الاتحاد الخليجي للشطرنج، عن شكره وتقديره لوزارة الرياضة على دعمها المستمر، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حجر الأساس في النجاحات التي تحققها الرياضة الإماراتية، ويسهم في تعزيز حضورها على الساحة الإقليمية والدولية.

كما وجّه الرئيسي الشكر إلى اتحاد الإمارات للشطرنج على الثقة والدعم، مشيراً إلى أن تولي الإمارات رئاسة الاتحاد الخليجي يمثل مسؤولية كبيرة وفرصة مهمة لتطوير منظومة الشطرنج الخليجية، من خلال تعزيز العمل المشترك، وتوسيع قاعدة الممارسين، ورفع مستوى البطولات والبرامج الفنية.



وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على التعاون بين الاتحادات الخليجية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة وتحقيق تطلعات اللاعبين والاتحادات، وتعزيز مكانة الشطرنج الخليجي على خريطة المنافسات القارية والدولية.

وأشار إلى أن الإمارات تحتضن مقرات الاتحادين العربي والآسيوي للشطرنج، ما يعكس مكانة الدولة الرائدة في دعم اللعبة على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة مثالية لتطوير الشطرنج وتعزيز تفاعل الاتحادات واللاعبين من مختلف الدول.