7 ميداليات ملونة لسباحي مليحة في كأس الاتحاد للناشئين



حقق نادي مليحة الثقافي الرياضي إنجازاً مميزاً في بطولة كأس الاتحاد للسباحة للناشئين، بعد أن حصد لاعبوه 7 ميداليات ملوّنة بواقع ميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات فضية، وميدالية برونزية واحدة، وذلك خلال المنافسات التي أقيمت على مدار يوما في دبي واختتمت مساء أمس، وسط مشاركة واسعة من أندية الدولة.



جاء هذا الإنجاز ثمرة للأداء القوي والمستوى الفني المتقدم الذي ظهر به سباحو النادي في مختلف السباقات، ليؤكد نادي مليحة مكانته المتقدمة في بطولات الاتحاد، واستمرارية العمل على تطوير قاعدة الناشئين، وفق برامج تدريبية معتمدة تركز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.



من جانبه، عبّر حمد تميم الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي مليحة ورئيس لجنة الألعاب الفردية، عن فخره بالنتائج المحققة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التخطيط السليم والعمل المنظم الذي ينتهجه النادي في إعداد لاعبيه، ومشيداً بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، وحرصها على توفير بيئة داعمة تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات خلال المشاركات المقبلة.