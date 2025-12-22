دبي تتوج منتخب باكستان للكريكيت بطلاً لكأس آسيا للشباب



شهدت دبي، أمس الأحد، تتويج منتخب باكستان للكريكيت بطلاً لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة بنظام T20، التي استضافتها دبي خلال الفترة من 12 الجاري وحتى أمس، وجاء تتويج المنتخب الباكستاني عقب فوزه الكبير على نظيره الهندي، منافسه التقليدي، بفارق بلغ 191 نقطة في المباراة النهائية. ويعد هذا اللقب هو الأول لمنتخب باكستان على مستوى فئة الشباب منذ عام 2012.



وشارك منتخب الإمارات في البطولة، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الهند وباكستان وماليزيا، ونجح في تحقيق فوز وحيد جاء على حساب منتخب ماليزيا. وجرت منافسات البطولة على ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت (ICC) في دبي، التي احتضنت أيضاً مراسم التتويج وتكريم اللاعبين والمنتخبات المميزة في ختام الحدث.