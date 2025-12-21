بهانسالي بطلاً لدوري الحبتور للبولو 2025



تُوج فريق بهانسالي بطلاً لاحتفاليه دوري الحبتور للبولو لموسم 2025 - 2026 بعد أن تغلب في المباراة الختامية على فريق نون القوي بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف، شهد المباراة محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

بدأ فريق بهانسالي المباراة بقوة منذ الأشواط الأولى، مكتسباً زخماً مبكراً، ومتجاوزاً فريق نون للبولو بسرعة بفضل اللعب الجماعي. وضم التشكيل كلاً من: ريشي بهانسالي، ويل باتشيلور، أرييل بونسي، سيبا دوناي، في حين لعب فريق نون بتشكيل يقوده راشد العبار ومعه محمد خالد، باوتي البردي، سانتوس إيرياتي «بديل توماس إيرياتي».



حافظ فريق بهانسالي على تقدمه طول المباراة، منهياً المباراة بفوز عريض على فريق نون الذي لم يظهر بمستواه المعهود بسبب غياب نجمه المصاب تومي إريارتي، إلا أن الشوط الرابع شهد صحوة مفاجئة لفريق نون لكن الوقت لم يسعفه، ليحقق فريق بهانسالي فوزاً صعباً بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة أهداف ويحصد أول كأس في دوري الحبتور 2025.



وفي مباراة تحديد المركز الثالث «البرونزي» وهو ما يعرف بكأس الترضية حقق فريق RGF/ Equiti فوزاً مستحقاً على فريق جهانجيري وبنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف، مثّل فريق RGF/ Equiti كل من: أيدن الأحمد كيتوامي، رومان ج. فريس، ألي جولاند، خوان س. جيفارا، في حين مثّل فريق جهانجيري كل من: الشيخ خليفة آل مكتوم «بديلاً عن سعد جهانجيري»، طارق الحبتور، إجانسيو بيريس، سانتوس إيريارتي.



قام لوكاس تريمل، المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتسليم الكؤوس والهدايا القيّمة وتتويج البطل فريق بهنسالي والوصيف فريق نون وصاحب المركز الثالث فريق Equiti / RGF وصاحب المركز الرابع فريق جهانجيري، كما نال نجم فريق بهنسالي ويل باتشيلور جائزة أفضل لاعب، ونال الحصان «إنكاري جوسكا» بقيادة الفارس باوتي ألباردي جائزة أفضل خيل.