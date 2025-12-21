120 لاعباً في المعسكر الشتوي للشطرنج بالشارقة



انطلقت فعاليات المعسكر الشتوي، الذي ينظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بقاعة النادي، بمشاركة 120 لاعباً، ويستمر حتى 4 يناير المقبل. ويضم المعسكر بطولة للشطرنج الكلاسيكي، خلال الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى معسكر تدريبي لجميع اللاعبين المواهب بالنادي، تحت إشراف المدرب العالمي المجري بيتر ليكون، الذي يشرف أيضاً على تجهيز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع بالعاصمة القطرية الدوحة، المقررة خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الجاري، كما يقدم المدرب حصصاً تدريبية مباشرة لأبناء النادي من اللاعبين الموهوبين. ويشمل المعسكر أيضاً أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لجميع المشاركين، لتعزيز الجوانب التعليمية والاجتماعية إلى جانب التدريب الرياضي.



وقال خليفة المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج: «المعسكر الشتوي يمثل فرصة ذهبية لصقل مهارات لاعبي النادي، ومتابعة استعداداتهم للبطولات المقبلة على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام النادي بدعم المواهب وتطوير قدراتها في جميع جوانب اللعبة، كما يعد المعسكر استعداداً مثالياً من كل الجوانب الفنية والإدارية». وأضاف المزروعي: «وجود المدرب العالمي بيتر ليكون يمثل قيمة مضافة كبيرة للاعبين كون خبراته كبيرة وإنجازاته الدولية تمكنه من تقديم أفضل البرامج التدريبية، وتعليم اللاعبين استراتيجيات وتكتيكات متقدمة، ما يعزز جاهزيتهم، ويمنحهم فرصة التعلم من أحد أبرز نجوم الشطرنج في العالم».

وأشار إلى أن تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المصاحبة للمعسكر تهدف إلى تعزيز روح التعاون، والتفاعل بين اللاعبين، وإثراء تجربتهم خارج الرقعة الشطرنجية، بما يوازي تطوير مهاراتهم الفنية والاستراتيجية في اللعبة.